Водитель на "Пежо" сбил пешехода на тротуаре и сбежал с места ДТП в Петербурге

В Петербурге водитель "Пежо" сбил пешехода и сбежал с места ДТП Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге водитель иномарки "Пежо" сбил пешехода и сбежал с места ДТП. Об этой аварии в ночь на 18 марта 2021 года рассказал очевидец в социальной сети. С его слов, он ехал в со стороны Софийской в сторону Петрозаводского шоссе, когда увидел аварию, и остановился, чтобы помочь.

- Там был пассажир, который рассказал, что остановил "Пежо" и попросил водителя подвести его до Металлостроя. После того, как сел в автомобиль, примерно через километр машина сбила человека, пострадал молодой человек, - рассказал очевидцев.

Водитель автомобиля убежал. Пассажир, который попросил его подвести, тоже пострадал, но сотрудники ДПС не спешили его сажать в карету скорой помощи, решив, что он друг сбежавшего водителя.

- На месте аварии еще была девушка, которая снимала видео прямо с самого момента ДТП и на нем есть лицо водителя который убежал, - добавил свидетель.

Однако, когда приехала полиция, девушки на месте тоже не оказалось.

На данный момент полиция разыскивает беглеца. О состоянии пострадавшего пешехода ничего не сообщается.