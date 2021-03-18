Снег и ноль градусов ждут Петербург 18 марта 2021 года

Ноль и снег ожидают 18 марта Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН

Хоть сурки уже окончательно и проснулись в Ленинградском зоопарке, в Санкт-Петербурге снова похолодало. В четверг, 18 марта 2021 года, температура в Северной столице понизится до нуля градусов, будет облачно и пойдет снег. Увы, зимнюю одежду убирать в дальний угол пока рано.

- Сегодня, 18 марта, метеорологические условия в Северной столице будет определять тыловая часть далекого южного циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, по Ленинградской области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

А уже в ночь на 19 марта в городе сильно подморозит. Температура опустится до минус 5 градусов, в пригородах до минус 10. Днем немного теплее, минус 2-4 градуса.