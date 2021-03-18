Петербуржец забил насмерть друга и украл у него телевизор

Мужчина забил насмерть друга и украл у него телевизор в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге посиделки в гостях закончились убийством и кражей. 15 марта 2021 года в квартире одного из домов по Дунайскому проспекту был обнаружен труп 47-летнего мужчины, хозяина квартиры. На его теле было множество ушибов, которые и привели к смерти. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

- В первом часу ночи 17 марта сотрудники уголовного розыска в квартире одного из домов по улице Олеко Дундича задержали подозреваемого. Им оказался безработный 31-летний друг убитого, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе допроса полицейские выяснили, что мужчина находился в гостях у своего друга. По неизвестной причине, он избил мужчину, забрал у него телевизор и сбежал из квартиры, оставив приятеля умирать.

На данный момент подозреваемый находится под стражей.