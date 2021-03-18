Рыжую женщину-закладчицу наркотиков задержала полиция Санкт-Петербурга

Рыжую петербурженку задержали за продажу наркотиков / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала рыжую женщину, занимающуюся распространением наркотиков. Как рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленинградской области, 29-летняя жительница Всеволожского района работала закладчицей в одном из интернет-магазинов.

- По оперативной информации, сбыт запрещенных веществ осуществлялся через интернет-магазин, расположенный в даркнете, где женщина выполняла роль закладчика мастер-кладов, - рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области.

Во время обыска дома у женщины в квартире на улице Добровольского, полицейские нашли два пакета. В одном из них находилось около килограмма синтетического наркотика мефедрон. Второй пакет весом в полкилограмма, где предположительно тоже самое вещество, отправлен на экспертизу. Также в квартире найден упаковочный материал, компьютер и телефон Женщину задержали и отправили под стражу.