Пропуска для въезда на Крестовский остров могут ввести на время ЕВРО-2020

Въезд на Крестовский могут ограничить. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Въезд на Крестовский остров могут ограничить на время футбольного чемпионата Европы. Сейчас власти Петербурга прорабатывают вопрос введения пропусков для въезда на территорию, где расположен стадион «Газпром Арена».

- В Санкт-Петербурге могут ввести автомобильные пропуска для въезда на Крестовский остров во время проведения ЕВРО-2020. В проекте постановления говорится, что утвержден административный регламент выдачи пропусков автомобилистам, проживающим или работающим на Крестовском острове, - пишет «Мойка 78».

Инициатором введения пропусков выступил Комитет по законности и правопорядку. Пока проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, что игры ЕВРО-2020 (название решено было сохранить, несмотря на перенос чемпионата на 2021 год) пройдут в 12 городах Европы. Петербург примет три игры группового этапа и один четвертьфинал. Матчи пройдут в июне и июле.