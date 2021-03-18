Рост обследований на коронавирус зафиксирован в Петербурге на 18 марта 2021 года

Более 26 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувший сутки в Санкт-Петербурге резко выросло число обследований на коронавирус. По данным Смольного на четверг, 18 марта 2021 года, накануне тестирование прошли более 26 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26317 человек. За день до этого анализы сдали чуть больше 18,7 тысяч горожан, - сообщили в администрации Северной столицы.

Также за день обработано 14318 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что накануне в Петербурге закрылись еще три пункта вакцинации от коронавируса. Речь идет о медицинских пунктах в торговых центрах "Сити молл", "Европолис" и "Жемчужная плаза". Причина в том, что в них закончился препарат "Спутник V". Однако в комитете по здравоохранению заверяют, что это временная мера.