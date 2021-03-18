Трех без вести пропавших девочек разыскивают в Петербурге

Три девочки пропали без вести в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за один день без вести пропали три девочки. Две из них из Приморского района, одна из Московского. Сначала в полицию днем 17 марта 2021 года обратилась воспитатель центра содействия семейному воспитанию, расположенного на проспекте Космонавтов. Она рассказала, что утром оттуда ушла 15-летняя ученица 8-го класса.

- Вечером в полицию Приморского района поступило два заявления от аналогичного центра, расположенного на Коломяжском проспекте. Оттуда тоже пропали две восьмиклассницы, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что обеим пропавшим девочкам по 17 лет. Однако из центра они ушли с разницей в три часа. В школы они ходят тоже разные.

О всех троих пропавших школьницах известно, что ранее они неоднократно сбегали, все состоят на учете в психоневрологическом диспансере.