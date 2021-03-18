Очистка улиц Петербурга от проводов не приведет к подорожанию интернета

Петербург обещают очистить от проводов, но работа только начата. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге продолжают реализовывать проект «Чистое небо», по которому улицы города должны быть очищены от проводов. В первую очередь работы идут в центре Северной столицы. Здесь уже начали убирать линии связи, в том числе интернет-провайдеров. Но перебоев с доступом в Сеть, как и подорожания услуг это вызвать не должно.

- Для интернет-связи жители домов, где будут демонтированы провода, получат коллективный доступ к сети. Это стало возможным в ходе реализации «Чистого неба», а именно создания альтернативных линий. Построенная инфраструктура имеет достаточную емкость и необходимый запас на перспективу, - пишут «Невские новости» со ссылкой на Комитет по информатизации и связи Петербурга.

Демонтировать висящие над головами горожан провода должны сами владельцы линий. А вот прокладку новых коммуникаций оплачивает бюджет Петербурга, поэтому провайдеры не будут нести на это дополнительных расходов. А значит, и цены на доступ в Интернет поднимать они не должны.

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