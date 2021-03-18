Маленькая девочка погибла, выпав из окна многоэтажки в Приморском районе Петербурга

Маленькая девочка погибла на Туристской улице. Фото: vk.com/spb_today

Страшная трагедия произошла утром 18 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга. Около 10:30 из окна многоэтажного дома выпал ребенок. Девочка упала на бетонную крышу пристройки и погибла на месте.

- На Туристской выпал человек, - написали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И почти сразу же в комментариях появились жуткие подробности трагедии: «Это не суицид, ребенок выпал»; «Из соседнего дома была видна вся ситуация... ребенку с виду лет 4-5».

По словам местных жителей, перед моментом падения были слышны крики женщины «зайди домой». Почти сразу после этого люди услышали звук удара.

- Выпала маленькая девочка. Я видела. Это ад для родителей, сил им, - пишут свидетели в соцсетях.

По предварительным данным, погибшей оказалась 5-летняя девочка. Она была одна дома с бабушкой. Сейчас на месте трагедии работает полиция, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.