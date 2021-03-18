918 человек заразились коронавирусом Петербурге за последние сутки

Выздоровевших от коронавируса на 18 марта оказалось в 2,5 раза больше, чем заболевших. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с распространением коронавируса в Петербурге публикует федеральный Оперативный штаб. Так, на утро 18 марта в городе подтверждены еще 918 новых случаев заболевания инфекцией ковид-19.

- Общее число заболевших с начала пандемии в Санкт-Петербурге достигло 384 279 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Из этого количества выздоровели 334 164 пациента (+2041 за последние сутки), а для 11 806 горожан заболевание стало роковым. Только за вчерашний день подтверждена смерть от коронавируса еще 33 человек.

В активной стадии болезни на данный момент находятся 38 309 жителей города на Неве. Обследование на наличие коронавируса за сутки прошли 26 317 человек.

В Ленинградской области за сутки заболели еще 126 местных жителей (38 408 всего), выздоровели 124 (35 930 с начала пандемии), а скончались 10 (817).