Петербуржцы просят переименовать Военную улицу в Мирную

Жители Петербурга попросили переименовать Военную улицу на Мирную / Фото: ВК "МО Лиговка-Ямская"

Жители Санкт-Петербурга попросили переименовать Военную улицу в Мирную. С такой инициативой они обратились в топонимическую комиссию во вторник, 16 марта 2021 года. Запрос в ведомство написал депутат муниципального округа Лиговка-Ямская Михаил Шабалкин.

- 12 августа 2014 года безымянной улице от Полтавского проезда по Атаманской улицы было присвоено название Военна. В связи с обращением жителей округа, а также сугубо мирным характером данного места, прошу рассмотреть вопрос об изменении наименования улицы Военной на Мирную, - говорится в обращении.

Сами местные жители отмечают, что улица выглядит, как после бомбежки / Фото: ВК "МО Лиговка-Ямская"

Сами же местные жители отмечают, что Военная улица на данный момент действительно выглядит, словно после войны. Вся дорога в большим ямах, где-то нет асфальта, а вокруг установлены заборы.

- Просто комитет по культуре планирует здесь военные реконструкции проводить, - шутят горожане.