Смольный: восемь тысяч семей должны улучшить жилищные условия в 2021 году

Новое жилье должны получить около восьми тысяч петербуржцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около восьми тысяч петербургских семей должны улучшить свои жилищные условия в 2021 году. Такими планами поделился глава Жилищного комитета Виктор Борщев, который 17 марта ключи от квартир трем семьям и 14 детям-сиротам.

- В числе важнейших задач – улучшение жилищных условий петербуржцев и сокращение числа граждан, состоящих на жилищном учете. Но в первую очередь, конечно, это дети сироты и оставшиеся без родительского попечения, многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, - приводит слова Борщева пресс-служба комитета.

Сейчас в очереди на улучшение условий проживания стоят 14 870 семей петербургских льготников. А самих очередников в разы больше. При этом, с прошлого года власти города выдают сертификаты на покупку квартир семьям, имеющим детей-инвалидов. Пока опцией воспользовались 66 очередников.

По данным Жилищного комитета, квартирами в Петербурге полностью обеспечены семьи ветеранов Великой Отечественной войны и участники боевых действий в Афганистане.

- Всего планируется, что более восьми тысяч семей улучшат жилищные условия в 2021 году, - отмечают в Смольном.