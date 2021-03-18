Обвиняемого в педофилии школьного учителя из Ленобласти отправили на 2 месяца в СИЗО

Суд отправил в СИЗО учителя из Ленобласти, подозреваемого в педофилии Фото: принтскрин видео.

Всеволожский городской суд Ленинградской области в четверг, 18 марта 2021 года, заключил под стражу школьного учителя, подозреваемого в педофилии. Об этом сообщил следственный комитет 47-го региона.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - говорится в решении суда.

60-летнего педагога-психолога из поселка Токсово обвинили в нездоровом интересе к мальчикам. Все началось с того, что отец одного из учеников школы, где работал мужчина, обратился в полицию с заявлением.13-летний мальчик пожаловался на то, что учитель "неоднократно трогал его половые органы".

После поступило заявление от 21-летнего студента из Петербурга. Он рассказал, что пережил аналогичные приставания в 2010-2012 года, когда мужчина был у него классным руководителем. Тогда парень побоялся рассказать об этом родителям. Однако сейчас решил признаться в пережитом.