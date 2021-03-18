Гимназистка пыталась покончить с собой в Петербурге

17-летняя девочка пыталась покончить с собой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи детской городской больницы №5 Санкт-Петербурга спасли жизнь 17-летней ученице одной из гимназий города. В ночь на среду, 17 марта 2021 года, в полицию пришла телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним поступила школьница, которая пыталась покончить с собой.

- Девочку госпитализировали из одной из квартир дома 4, корпус 1, по Северному проспекту. Когда медики бригады скорой помощи прибыли на место, ребенок был в тяжелом состоянии, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что попытка суицида была совершена двумя часами до госпитализации.

Известно, что девочка живет в полной семье. Матери 43 года, отцу 46 лет. Оба работают в одной компании.

Девочка состоит на учете психоневрологического диспансера. Ранее обращалась за психологической помощью в Центр восстановительного лечения детской психиатрии.