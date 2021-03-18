Экомилиция появится в Ленинградской области в 2021 году

В Ленобласти появится экомилиция Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области появится экомилиция. Об этом в четверг, 18 марта 2021 года, заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. По его словам, новая структура, созданная на базе Госэконадзора, начнет работать уже в этом году.

- Важно, чтобы в экомилицию пришли неравнодушные люди, готовые днем и ночью заниматься сложной работой, - отметил на экосовете губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На данный момент для новой структуры уже разработан регламент. Однако пока что администрация региона не уточняет, что будет входить в полномочие органа.

Также сотрудники экомилиции будут обеспечены необходимой техникой, оборудованием и формой, рассматривается возможность создания экопостов в каждом районе области.

В Ленобласти состоялась экологический совет, на котором обсуждались проблемы региона. В частности, Дрозденко предложил создать "Экологические дома" для сортировки отходов, где будет возможность сдать еще, например, покрышки и макулатуру.