Петербург возглавил рейтинг регионов России по числу угонов автомобилей

Всего за год количество угонов в городе на Неве снизилось на 45 процентов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Город на Неве продолжает удерживать пальму первенства по количеству угонов авто. По данным одной из крупнейших страховых компаний России, с начала 2021 года в Петербурге зарегистрировали максимальное количество обращений автовладельцев по случаю угонов машин, застрахованных по каско.

– Больше всего страховых случаев по риску «угон» за январь и февраль зафиксировано в Северной столице, следом с заметным отрывом идут Москва и Московская область, – сообщают страховщики. – Среди «угоноопасных» регионов отметились Самарская, Орловская и Тверская области, а также Саха (Якутия).

Впрочем, общее число угонов по стране заметно уменьшилось: падение, по сравнению с прошлой зимой, составило 20 процентов, а в сравнении с уровнем декабря число автокраж снизилось вдвое.

Чаще всего выбор автогонщиков падал на Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes-Benz и Toyota. Причем страсть к седанам внезапно сменилась на интерес к кроссоверам.

Кстати, в прошлом году, по словам врио начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрия Баранова, именно на 78 регион приходилась кража каждого восьмого угнанного авто в России. Впрочем, тренд на сокращение криминального автобизнеса в Петербурге есть: всего за год количество угонов в городе снизилось на 45 процентов, или 1845 штук, а раскрываемость стала лучшей за последнее десятилетие.