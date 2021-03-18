Торжественную регистрацию новорожденных возобновили в Петербурге с 18 марта 2021 года

В Петербурге возобновлены церемонии торжественной регистрации новорожденных Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 18 марта 2021 года возобновлены церемонии торжественной регистрации новорожденных. На первых после снятия коронавирусных ограничений мероприятиях в новом здании ЗАГСа Красносельского района присутствовал губернатор Александр Беглов, который поздравил три петербургские семьи и выручил родителям малышей памятный знак "Родившемуся в Санкт-Петербурге".

- Очень рад сегодня стать участником такого счастливого для вас события. Эти дети - будущее нашего города и страны. В ваших силах воспитать их порядочными людьми, преданными своему отечеству. Город всегда готов оказать необходимую поддержку родителям, - сказал градоначальник.

Знаки получили семьи Киц, Савкиных и Чичеловых. Иван Киц и Артем Савкин - первенцы, а маленький Ярослав Чичелов стал пятым ребенком в многодетной семье.

Также на неделе было принято постановление, которое сделает социальную помощь семьям с детьми более адресной, доступной именно тем, кому она больше всего необходима.