Суд продлил арест мужчине, напавшему во время незаконного митинга в Петербурге на сотрудников ГИБДД

Петербургский суд продлил арест мужчине, напавшего на сотрудников полиции во время незаконного митинга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 18 марта 2021 года, продлил арест мужчине, который напал на сотрудника ГИБДД во время несанкционированного митинга 23 января. Мера пресечения петербуржцу изменилась, так как ему предъявили обвинение в нападении на двух полицейских.

- 23 января на Сенатской площади мужчина разбросал по проезжей части металлические ограждения. После, увидев, как сотрудник ГИБДД ставит их на место, подошел к нему, выбил ограждения из рук и ударил кулаком в лицо полицейского, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

После мужчина начал убегать от другого сотрудника полиции. Чтобы его не схватили, и второму полицейскому дал в лицо кулаком.

Сам обвиняемый вину признает и против продления ареста не возражал. Мужчина пробудет в СИЗО вплоть до 21 апреля 2021 года.