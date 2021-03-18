Собака принесла человеческий череп хозяину во время прогулки в Ленобласти

В Ленобласти собака принесла человеческий череп хозяину во время прогулки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственные органы 17 марта 2021 года завершили экспертизу останков тела, найденных в землянке в Гатчинском районе Ленинградской области. 20 ноября 2019 года в деревне Погост местный житель гулял со своей собакой по полю. Вдруг пес принес ему жуткую находку - человеческий череп.

- На место приехали следователи и обследовали поле, где обнаружили землянку. В яме лежал труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями. Видимых следов насильственной смерти на нем обнаружено не было, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело было направлено в морг на экспертизу. В итоге специалисты установили личность мужчины. Им оказался 52-летний житель поселка Высокоключевой Гатчинского района. С 23 октября 2019 года в полиции он числился как без вести пропавший. Уголовное дело не возбуждалось.