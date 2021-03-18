"Ночь музеев" в Петербурге пройдет с 22 на 23 мая 2021 года

С 22 на 23 мая в Петербурге состоится "Ночь музеев" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стала известна дата, когда пройдет одно из самых популярных культурных мероприятий года. "Ночь музеев" в Санкт-Петербурге состоится с 22 на 23 мая 2021 года. Информация об этом появилась на официальной странице организаторов в социальной сети.

- Дата "Ночи музеев" в 2021 определена! Это ночь с 22 на 23 мая, как обычно с субботы на воскресенье. Мы готовимся и в середине апреля, за месяц до "Ночи музеев", начнем рассказывать о формате и программах этого года, - рассказали организаторы.

На данный момент известно только то, что в этом году темой программы выбран "звук". Однако какие к этому будут подготовлены мероприятия - пока загадка.

Северная столица принимает участие в международной программе с 2008 года. В прошлом году "Ночь музеев" в Петербурге была отменена из-за разгара пандемии и заменена на онлан-формат.