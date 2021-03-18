Обвиняемого в похищении и изнасиловании ребенка задержали в Петербурге

В Петербурге задержали обвиняемого в похищении и изнасиловании ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который находился в международном розыске за похищение и изнасилование ребенка. Преступление обвиняемый совершил еще в 2015 году в Литве, с тех пор он успешно скрывался от правосудия. Однако 17 марта 2021 года кара его все же настигла.

- Сотрудниками МВД и Интерпола у дома 4 по улице Пугачева был задержан 23-летний гражданин республики Молдова, который с 2015 года скрывался от полиции, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого доставили в отделение полиции Красногвардейского района, а также сообщили инициатору розыска о его поимке.

Также накануне в Петербурге задержали мигранта, который жестоко избил предпринимателя у себя на родине. Учитывая взрывной характер мужчины, брать его приехала спецгруппа СОБРа. Известно, что в Петербурге приезжий работал на стройке.