Студенческую улицу закроют на две недели, а Лиговский проспект ограничат на полтора дня

Дорожные и ремонтные работы изменят схему движения по улицам Петербурга.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Новые ограничения движения в Петербурге анонсировала с 20 марта Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). В частности, с субботы нельзя будет проехать по участку Студенческой улицы.
- С 20 марта по 2 апреля в связи с производством работ по прокладке водопроводных сетей закрывается движение транспорта по Студенческой улице от Ланского шоссе до Сердобольской улицы, - сообщает пресс-служба ГАТИ.
Объезжать место работы «Водоканала» предлагают по маршруту: Ланское шоссе - Омская улица - Сердобольская улица - Большой Сампсониевский проспект.
Кроме того, ограничивается движение:
- по 26 августа по Заозерной улице от набережной Обводного канала до Смоленской улицы;
- по 11 апреля по проспекту Наставников у Ленской улицы;
- по 28 апреля по проспекту Шаумяна от Республиканской улицы до Якорной улицы;
А с 20 марта до 14:00 22 марта будет трудно проехать по Лиговскому проспекту от Воздухоплавательной до Барклаевской улицы.