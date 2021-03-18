Студенческую улицу закроют на две недели, а Лиговский проспект ограничат на полтора дня

Дорожные и ремонтные работы изменят схему движения по улицам Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые ограничения движения в Петербурге анонсировала с 20 марта Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). В частности, с субботы нельзя будет проехать по участку Студенческой улицы.

- С 20 марта по 2 апреля в связи с производством работ по прокладке водопроводных сетей закрывается движение транспорта по Студенческой улице от Ланского шоссе до Сердобольской улицы, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Объезжать место работы «Водоканала» предлагают по маршруту: Ланское шоссе - Омская улица - Сердобольская улица - Большой Сампсониевский проспект.

Кроме того, ограничивается движение:

- по 26 августа по Заозерной улице от набережной Обводного канала до Смоленской улицы;

- по 11 апреля по проспекту Наставников у Ленской улицы;

- по 28 апреля по проспекту Шаумяна от Республиканской улицы до Якорной улицы;

А с 20 марта до 14:00 22 марта будет трудно проехать по Лиговскому проспекту от Воздухоплавательной до Барклаевской улицы.