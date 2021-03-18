66-летняя петербурженка собрала почти миллиард рублей с дольщиков ЖК «Новая Скандинавия»

Дело о миллиардном хищении денег дольщиков передано в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 66-летней женщины, которая собрала почти миллиард рублей с дольщиков жилого комплекса «Новая Скандинавия».

- По версии следствия, обвиняемая занимала руководящие должности в организациях застройщика. В 2012-2017 гг. под предлогом строительства многоквартирных домов в двух жилых комплексах ЖК «Новая Скандинавия» она незаконно завладела денежными средствами более 118 граждан – участников долевого строительства жилья на сумму более 976 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того пенсионерка прикарманила более 37 миллионов рублей, взятых у коммерческого банка и еще 25 миллионов - у частного лица, полученных в качестве займа.

Вместе с женщиной по делу проходят еще несколько обвиняемых. Производство возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Материалы переданы в суд для рассмотрения, виновным грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом.