Почти 100 километров дорог отремонтируют в Петербурге в 2021 году

До конца 2021 года в Петербурге отремонтируют почти 100 километров дорог Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге до конца года отремонтируют почти 100 километров дорог. Об этом в четверг, 18 марта 2021 года, сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Александр Богданов. На это направлено 7,1 миллиардов рублей.

- Общая сумма лимита финансирования дорог — 5,1 миллиардов рублей. Из них 1 миллиард выделен из федерального бюджета по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", - сообщили в комитете.

Агломерация Петербурга и Ленобласти этом году включена в программу впервые. Работы планируются по 45 адресам общей площадью 1,81 миллионов квадратных метров и протяженностью 99,5 километров.

Еще 700 миллионов потратят на различные работы на 10 адресах. 1,3 миллиарда рублей будут направлены на реализацию адресной программы ремонта трамвайных путей.

Из важного, в городе отремонтируют участок проспекта Энгельса от Парнасского путепровода до КАД, Ропшинское шоссе от Санкт-Петербургского шоссе до границы с Петергофом и многие другие дороги.