МЧС предупреждает о сильном ветре и метели в Ленобласти

В ближайшие выходные на областных трассах ждут снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает о непогоде, которая накроет регион в ближайшие дни. Если в пятницу прогноз не обещает ничего экстраординарного - только гололед, то ближе к воскресенью ожидаются сильный ветер, снег и метель.

- Согласно прогнозу, 19 - 21 марта на дорогах будет гололедица. 20 марта на территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра 15-17 м/с, метель. 21 марта местами ожидаются сильный снег, налипание мокрого снега, метель, порывы ветра 15 м/с. На дорогах сложная обстановка, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со ссылкой на данные синоптиков.

Учитывая прогноз, спасатели предупреждают о возможных ДТП на областных трассах и призывают водителей к максимальной внимательности. Автомобилистам советуют не превышать скорость, а также увеличить дистанцию до соседей по потоку.

19 марта ночная температура составит -5...-10, местами до -14 градусов. А днем - от -1 до -6.