Серийный педофил сознался в сексе с 15-летним мальчиком у «МЕГИ-Дыбенко»

На серийного педофила из Петербурга завели четвертое дело. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило еще одно уголовное дело не петербургского педофила, который уже имеет на своем счету три эпизода развращения мальчиков-подростков.

- В ходе расследования данного уголовного дела, в условиях СИЗО от обвиняемого получена явка с повинной о том, что в октябре 2020 в социальной сети «ВКонтакте» он познакомился с несовершеннолетним 2005 года рождения, с которым позже встретился в районе ТРЦ «МЕГА-Дыбенко», где совершил в отношении него развратные и насильственные действия сексуального характера, - сообщает источник в правоохранительных органах.

17 марта по этому эпизоду было возбуждено дело по двум соответствующим статьям.

Напомним, что 36-летний (на тот момент) мужчина был задержан в декабре 2020 года. Он был изобличен в том, что месяцем ранее в машине занимался сексом с 13-летним подростком. А в марте 2021 года управление СК по Петербургу завело еще два дела по насилию над 12 и 15-летними подростками.