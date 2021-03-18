Снегопад вызвал 8-балльные пробки в Петербурге в четверг вечером

Мартовский снегопад бодрит особенно ярко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Метель, покрывшая Петербург мягким и пушистым снегом, вызвала нешуточные затруднения на дорогах города. К половине шестого вечера пробки достигли восьми баллов из десяти и затруднения растут с каждой минутой.

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, самая напряженная ситуация сейчас на Петроградской стороне. Здесь даже не в красный -в коричневый окрашены Каменноостровский проспект от улицы Мира до улицы Профессора Попова.

Замерла Большая Пушкарская к Каменноостровскому и Большой проспект от него до проспекта Добролюбова. Намертво стоит вся Ординарная и Воскова - от Пушкарской к Миру. Чкаловский - на всем протяжении в обе стороны. То же самое и на Кронверкской набережной.

Все плохо и на Выборгской стороне. Стоит Пироговская набережная, Большой Сампсониевский и Лесной проспекты в сторону от центра. В самом центре тяжело на подъездах к Невскому проспекту, набережной Лебяжьей Канавки и у Литейного моста.

К Большеохтинскому мосту стоят Новгородская и Тульская.

Этим список пробок не исчерпывается, по городу сейчас лучше передвигаться на метро.