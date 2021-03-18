Ларьки с шавермой, игрушками и сувенирами снесли в пяти местах Петербурга

Очередные ларьки снесли в разных районах Петербурга. Фото: ККИ СПб

Об итогах очередных рейдов отчитался петербургский Комитет по контролю за имуществом. Только за последние дни специалисты ведомства демонтировали с десяток торговых павильонов, которые без разрешения занимали городскую землю.

- Земельный участок на проспекте Обуховской Обороны был передан по договору аренды в пользование индивидуальному предпринимателю под временное размещение торговых объектов. В настоящее время договор расторгнут. В отсутствие документов на территории размещались три торговых павильона с сувенирами и текстилем каждый площадью по 32 кв. метра, - сообщает пресс-служба комитета.

Еще один ларек с открытками и мягкими игрушками убрали с проспекта Королева. Из Красного Села исчезло кафе-магазин, площадью 140 кв.метров. А с Оранжерейной улицы в Пушкине вывезли двойной павильон с едой и бытовыми услугами.

Еще одну шаверму снесли на улице Ильюшина, что в Приморском районе.

Всего усилиями комитета было освобождено более 300 «квадратов» городской земли.