Власти Санкт-Петербурга утвердили новый прожиточный минимум на душу населения

В Петербурге установили новый прожиточный минимум. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов за текущую неделю подписал 18 постановлений и 1 городской закон. Среди них есть как увеличение ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, так и новая величина прожиточного минимума. Она составит 11910 рублей и 40 копеек на душу населения. При этом для тех, кто работает, сумма выше – 13073 рубля 80 копеек, для пенсионеров - 9664 рублей 10 копеек, а для детей – 11607 рублей 50 копеек.

- Что касается роста ежемесячных пособий на детей, то теперь петербургские родители будут получать пособия на детей с учетом доходов и имущества семьи - чем меньше доход, тем больше будет сумма выплаты, - комментируют в пресс-службе Смольного.

Еще из более примечательных новостей – до 31 сентября 2021 года власти продлили срок действия меры соцподдержки по отдыху детей и подростков, которые относятся к семьям льготных категорий. За счет городского бюджета им оплатят отдых в загородных лагерях и санаториях во время весенних каникул учебного сезона 2020/2021.