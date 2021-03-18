Музею городской скульптуры передали помещение на Невском проспекте

На Невском проспекте откроется новый филиал Музея городской скульптуры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный от лица комитета по культуре передал новое помещение Музею городской скульптуры. Учреждение получит больше 400 квадратных метров в доме №19 на Невском проспекте, это самый центр, здание возле Казанского собора. Ключи музей получит до конца текущей недели. Место выбрано не случайно, поскольку напротив будущего отделения музея находится Библиотека имени Маяковского с ее Центром искусства и музыки.

- Музей планирует наладить сотрудничество с коллегами, в частности проводить совместные просветительские мероприятия, лекции, образовательные сессии. Таким образом, в центре города появится новый музейного-библиотечный кластер, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что сотрудники Музея городской скульптуры активно разрабатывают концепцию будущей площадки, но конкретикой пока не делятся.