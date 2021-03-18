Полузащитник «Зенита» Кузяев показал окровавленное колено после стыка с игроком ЦСКА

Далер Кузяев показал последствие стыка с Ильзатом Ахметовым в матче ЦСКА - "Зенит". Фото: instagram.com/murad.latipov

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев впервые на публику показал последствия болезненного стыка в матче против ЦСКА. Напомним, сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:3. В начале второго тайма игрок армейцев Ильзат Ахметов пошел в жесткий отбор против зенитовца, что закончилось для него прямой красной карточкой. В итоге петербургский клуб практически спокойно довел игру до победы. К счастью, Кузяев избежал травмы, но синяков и ссадин на голени и колени у него теперь предостаточно.

На тренировке сборной России по футболу, куда вызван Далер, журналист Мурад Латипов попросил его показать следы от борьбы с игроком ЦСКА. Кузяев сделал это, пусть и с неохотой.

- Спасибо, Ильзатик! – с иронией прокомментировал произошедшее футболист «Зенита», видеозапись опубликована в Instagram Латипова.

Добавим, что сине-бело-голубые уверенно лидируют в чемпионате России. Ближайший преследователь, «Спартак», находится в четырех очках от петербуржцев.