В Смольном призвали не жалеть деньги на оснащение школ

Беглов призвал не жалеть денег на оснащение школ Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал не жалеть деньги на оснащение школ Северной столицы. Градоначальник принял участие в круглом столе в Академической гимназии №56 в рамках профессионального конкурса «Учитель будущего». Как считают в Смольном, школа обязана учитывать интересы не только родителей и детей, но и государства.

- Чего хотят родители? Чтобы школа давала качественное образование их детям, раскрывала таланты и способности ребенка, гарантировала его безопасность и здоровье. А государство интересует воспитание гражданина, будущего защитника интересов страны, хранителя ее истории, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

В круглом столе принял участие и министр образования Сергей Кравцов, который отметил глубокое понимание важности, сути и значения обучения со стороны властей.