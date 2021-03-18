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Общество18 марта 2021 20:35

В Смольном призвали не жалеть деньги на оснащение школ

По словам губернатора Беглова, в образовательных учреждениях заинтересовано государство
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов призвал не жалеть денег на оснащение школ Санкт-Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал не жалеть деньги на оснащение школ Северной столицы. Градоначальник принял участие в круглом столе в Академической гимназии №56 в рамках профессионального конкурса «Учитель будущего». Как считают в Смольном, школа обязана учитывать интересы не только родителей и детей, но и государства.

- Чего хотят родители? Чтобы школа давала качественное образование их детям, раскрывала таланты и способности ребенка, гарантировала его безопасность и здоровье. А государство интересует воспитание гражданина, будущего защитника интересов страны, хранителя ее истории, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

В круглом столе принял участие и министр образования Сергей Кравцов, который отметил глубокое понимание важности, сути и значения обучения со стороны властей.