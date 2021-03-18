В Петербурге возбудили уголовное дело за дачу 45-тысячной взятки инспектору ГИБДД

В Санкт-Петербурге пассажир "Ауди" предложил инспектору ГИБДД 45 тысяч за молчание о наркотиках в кармане водителя. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пассажира авто, который предложил инспектору ГИБДД взятку в размере 45 тысяч рублей. Все произошло около 10:00 17 марта. На Ропшинском шоссе в Петродворцовом районе полицейский остановил подозрительное авто «Ауди А3». И не зря – водитель вел себя неадекватно, а в ходе разговора признался, что прячет в кармане куртки мефедрон. Пассажир малость удивился откровенности своего приятеля и попытался исправить ситуацию, задобрив инспектора.

- Сотрудник полиции от денежных средств отказался и незамедлительно доложил о случившемся руководству. В отношении водителя составили административный протокол. Наркотики изъяли и отправили на экспертизу. Пассажир получил уголовное дело по статье за дачу взятки, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что пассажиру «Ауди» грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Тем не менее, в полиции напоминают, что если вы столкнулись с беспределом со стороны сотрудника МВД, то можно рассказать об этом по «телефону доверия» - 8 (812) 573-21-81.