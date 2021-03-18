СК передал в суд уголовные дела четырех петербуржцев, задержанных на незаконных акциях протеста

Следком завершил расследование уголовных дел в отношении четырех протестующих, напавших на силовиков в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет завершил расследование четырех уголовных дел, возбужденных в отношении участников незаконных акций протеста в Петербурге. Каждого из «квартета» задержанных обвиняют в применении того или иного насилия в отношении представителя власти. Этим протестующим грозит до пяти лет лишения свободы.

- Из материалов уголовных дел следует, что обвиняемые 23 и 31 января 2021 года, находясь в Адмиралтейском и Центральном районах города, во время проведения несанкционированных митингов, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Тем временем одному из задержанных на незаконных акциях протеста продлили заключение в СИЗО аж до сентября. Он толкнул двух силовиков.