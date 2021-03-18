Число больных коронавирусом выросло на 41% за неделю в Санкт-Петербурге

Количество больных коронавирусом увеличилось на 41% за неделю в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточное количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге выросло на 41% по сравнению с прошлым четвергом. Для сравнения, 11 марта инфекцию подхватили 1063 человека, а 18-го числа – ровно 1,5 тысячи. С госпитализациями за неделю ситуация обстоит куда лучше, их количество увеличилось только на 3%. В стационарах сейчас 1606 свободных коек из 6248, что составляет 25,7%.

- Число выздоровевших пациентов за неделю уменьшилось на 27,24%. Продолжается тренд на снижение распространения инфекции, но с эпизодами стагнации и роста. Это говорит о нестабильности этого процесса и существенной вероятности его перехода в новый подъем заболеваемости, - говорится в новом отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

В Смольном вновь и вновь твердят о важности вакцинации, чтобы предотвратить третью волну пандемии в городе перед туристическим сезоном. Тем временем в Северной столице привились уже почти 320 тысяч человек.