Петербуржцы ждут северное сияние в ночь с 18 на 19 марта

Охотники за северным сиянием активизировались в ночь с 18 на 19 марта в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Telegram-канал энтузиастов «Северное сияние в Санкт-Петербурге» сообщил о высокой вероятности увидеть полярное свечение в ночь с 18 на 19 марта 2021 года. Для этого любители-метеорологи советуют выехать за город, лучше всего на мыс в Пятиречье и пляж у станции «Ладожское озеро».

В эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0FM научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов попытался дать свой прогноз насчет северного сияния.

- Для Петербурга полярное сияние достаточно распространенное явление. Конечно, надо смотреть в северную сторону. Сегодня же все зависит от погодных условий. Полярное сияние происходит на высоте от 100 до 400 километров и выше. То есть нужно чистое небо, естественно, оно происходит над облаками. Сейчас идет рост солнечной активности, мощность солнечного ветра, частые вспышки. Вполне возможно, что на широте Петербурга это будет частое явление, - высказал мнение Николай Железнов.