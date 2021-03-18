Петербуржцев приглашают в стоматологии шести районов на бесплатный онкоскрининг

Жители Санкт-Петербурга могут проверить полость рта на наличие онкологических заболеваний. Фото: vk.com/komzdravspb

Комздрав предлагает петербуржцам прийти на бесплатную процедуру онкоскрининга в стоматологиях шести районов: Выборгском, Петроградском, Центральном, Калининском, Фрунзенском и Красногвардейском. Исследование не займет дольше 5 минут. Горожане смогут проверить полость рта на наличие онкологических заболеваний. Да, рак бывает и там.

- Большинство предопухолевых состояний и опухолей слизистой рта, языка и красной каймы губ – можно визуально определить, поэтому многие запущенные в клиническом отношении злокачественные опухоли данной локализации являются результатом отсутствия регулярных обследований, - рассказывают в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Дополнительно всем желающим сделают люминисцентную стоматоскопию. Обследования будут проводиться в стоматологических поликлиниках №4, 6, 9, 15,30, 32. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.