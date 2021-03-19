Суд рассмотрит дело водителя маршрутки, который угодил в ДТП и травмировал 70-летнюю петербурженку

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении водителя маршрутки, который чуть не убил свою пассажирку в ДТП. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура утвердила обвинение в отношении водителя маршрутки, который 5 июня 2020 года угодил в жесткое ДТП на Приморском шоссе. В аварии серьезно травмировалась 70-летняя пассажирка автобуса, она получила тяжкий вред здоровью. Напомним, по версии следствия, водитель следовал по виадуку к съезду с трассы и не снизил скорость, как того требовалось, что привело к столкновению с «Тойотой». Вдобавок горе-маршрутчик еще и отвлекся от управления транспортом – «считал ворон».

- Водитель – 36-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - передает пресс-служба городской прокуратуры.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением водительских прав.