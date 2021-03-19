Петербуржца отправили на два года в колонию за угрозы убийства матери-блокадницы

Горе-сына посадили на два года в тюрьму за нападение на 82-летнюю мать-блокадницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отправили на два года в исправительную колонию общего режима горе-сына, который угрожал убийством пожилой матери. 82-летняя женщина пережила блокаду Ленинграда, повидала достаточно много ада, но от своего ребенка такого поступка не ждала. Следствию удалось доказать, что мужчина набросился на пенсионерку и потребовал от нее 25 тысяч рублей. К счастью, серьезных травм он не нанес.

- Сын взял мать двумя руками за шею и начал ее душить, а также высказал угрозу убийством, которую женщина восприняла реально. Своими действиями мужчина причинил потерпевшей физическую боль и моральные страдания, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сын свою вину так и не признал и клялся, что он просто-напросто взял мать за плечи, чтобы та не упала – мол, она пережила инсульты и не могла ходить по квартире самостоятельно. Суд не поверил.