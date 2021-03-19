Петербургские волонтеры спасают жизнь псу, расстрелянному живодерами

Петербургского пса Черныша расстреляли неизвестны живодеры. Фото: vk.com/club203373387

Петербургские волонтеры СК «Легион» обнаружили пса, которого расстреляли неизвестные живодеры. По всему телу собаки есть раны от дроби. Самая серьезная травма – в носу, там огромная дыра. Кто-то нарочно целился в морду, а также лапу, от которой тоже не осталось живого следа. Когда Черныша нашли (его назвали по цвету кожи – Прим.ред.), то он очень сильно хрипел. Его срочно отвезли в ветеринарную клинику на операционный стол.

Следы от дроби на теле несчастного пса. Фото: vk.com/club203373387

- Диагностированы отсутствие костной основы кости верхней челюсти, резцовой кости, носовой кости справа, отсутствие зубов верхней челюсти справа. Задняя лапа повреждена, огромное количество дроби на маленьком участке лапы да и по всему телу тоже. Оставлен на круглосуточный стационар, - рассказывают волонтеры в группе «Помощь псу Чернышу» во «Вконтакте», где объявлен сбор на лечение животного.

Пес пока не ест и не пьет самостоятельно, вероятно, ему установят зонд. 19 марта его еще раз осмотрят хирурги и объявят о сроках операции и ее стоимости. Помочь собаке материально можно по ссылке.