Погода в Санкт-Петербурге: 19 марта 2021 года ожидается похолодание и немного снега с гололедицей

"КП" выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге на пятницу, 19 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» узнала все о погоде в Санкт-Петербурге на пятницу, 19 марта 2021 года. Оттепель на пару дней ушла из Северной столицы и вернула легкий морозец. В окрестностях города ночью температура опустится до минус 10 градусов. А вот метели, которая была вечером четверга, уже можно не ждать.

- 19 марта 2021 года будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -6 до -8 градусов по Цельсию, в окрестностях местами до -10, а днем от -2 до -4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - рассказывают специалисты из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Напомним, наступление настоящей весны, по мнению синоптиков, состоится в Санкт-Петербурге в самом конце марта.