Водитель КамАЗа вытащил из кювета перевернувшуюся легковушку в Петербурге

КамАЗ вытащил легковушку из кювета в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Жители Санкт-Петербурга снова проявили себя сплоченным и готовым прийти на выручку народом. В четверг, 18 марта 2021 года, водитель иномарки "Киа" не справился с управлением на Горском шоссе. Машину занесло на скользкой от мокрого снега дороге и она улетела в кювет.

- Силами полных приводов вытащить не удалось, - рассказали очевидцы.

Несколько автомобилистов остановились, прицепили трос с машине, однако вытащить обратно на дорогу "Киа" не удалось. Благо, мимо проезжал КамАЗ. Водитель грузовика остановился и помог автомобилистам в беде.

- Быстро, аккуратно, все молодцы, - поделились очевидцы.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

Напомним, в Санкт-Петербурге снова похолодало и выпал снег. Из-за этого на дорогах образовался гололед. Поэтому водителям следует соблюдать скоростной режим и быть очень внимательными.