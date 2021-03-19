Резкое похолодание и снег придут в Петербург 19 марта 2021 года

В Петербурге резко похолодало 19 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уже идет вторая половина марта, а весны все еще нет. Только в Санкт-Петербурге началась оттепель и все понемногу стало таять, как зимняя погода вернулась обратно. В пятницу, 19 марта 2021 года, в городе резко похолодало, днем снова выпадет снег. Зато в небе из-за облаков периодически будет выглядывать солнце.

- Сегодня, 19 марта, метеорологические условия в Санкт-Петербурге продолжит формировать тыловая часть циклона, уходящего по югу Европейской России в Поволжье. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге установится температура в минус 3-5 градусов, по Ленинградской области минус 2-7 градусов по Цельсия. Это на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.