Смольный обсудит снятие ограничений по коронавирусу в Петербурге

В Смольном обсудят частичное снятие коронавирусных ограничений Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге власти обсудят, стоит ли отменять часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, экспертные советы по общественному питанию и розничной торговле при правительстве города решат, можно ли сделать поблажки для работников кафе, баров и ресторанов.

- Долгое ношение перчаток, в которых вынуждены ходить работники общепита, может привести к негативным последствиям, это травмирует руки, - отметила председатель комитета по торговле петербургской ТПП Ольга Волкова.

Отмечается, что опыт других регионов показывает, что отсутствие перчаток никак не приводит к повышению заболеваемости.

Кроме того, для фуд-кортов могут отменить правило - заполнять залы только на 50 процентов. Трафик заведений и так упал на 25-30 процентов по сравнению с годом ранее. Это предложение уже передано на рассмотрение в Роспотребнадзор.