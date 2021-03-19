Четыре девочки пропали без вести в Пушкине под Петербургом

Полиция разыскивает четырех без вести пропавших девочек в Пушкине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает четырех девочек, пропавших без вести в городе Пушкин. Все они воспитанницы детского дома, расположенного в поселке Гуммолосары. Вечером в четверг, 18 марта 2021 года, в отделение МВД обратились воспитатели учреждения и рассказали, что после школы не вернулись дети.

- Все девочки учатся в одной школе-интернате в городе Пушкин. В восемь часов утра они отправились на уроки, но по пути пропали, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Двум девочкам по 14 лет, одной - 13. Они учатся в шестом классе. Еще с ними пропала 11-летняя ученица пятого класса. Все дети ранее неоднократно сбегали, состоят на учете в психоневрологическом диспансере.

Напомним, днем ранее в Петербурге пропали еще три девочки. Две в Приморском районе, одна в Московском. Полиция до сих пор их разыскивает.