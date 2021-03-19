Сотрудницу петербургского колледжа задержали за крупную взятку

Сотрудницу петербургского колледжа подозревают в крупной взятке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала сотрудницу одного из колледжей по подозрению в получении взяти. Как стало известно в пятницу, 19 марта 2021 года, 38-летняя начальница отдела экономического развития учебного учреждения сдала в аренду спортивный зал, не заключив при этом договор. Но деньги за услугу взяла.

- По версии полиции, женщина предоставила в аренду помещения физкультурно-оздоровительного комплекса учреждения, не заключив при этом соответствующий договор. За свои услуги она получила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент дело взял на контроль следственный комитет. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Подозреваемую сотрудницу колледжа отправили под стражу на время расследования.