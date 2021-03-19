Грузина задержали за развращение 12-летней девочки в Ленобласти

В Ленобласти задержали мужчину за развращение 12-летней девочки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержала мужчину, подозреваемого в развращении школьницы. Его поймали в четверг, 18 марта 2021 года, в городе Всеволожск. Расследование началось после того, как 20 февраля в полицию обратилась 39-летняя мать 12-летней девочки, которая рассказала, что ее дочери пишет взрослый мужчина.

- Со слов заявительницы следовало, что с ноября 2020 года по января 2021 года 37-летний уроженец Грузии, проживающий во Всеволожске, пишет ее дочери в социальных сетях непристойные вещи, а также присылает изображения сексуального характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Почти месяц полиция разыскивала подозреваемого. В день задержания мужчина признался, что действительно развращал девочку. На данный момент следователи выясняют, были ли у него интимные переписки с другими малолетними.

Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование дела на контроль взял следственный комитет.