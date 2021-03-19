Две скорых, реанимация и спасатели работают на месте аварии с маршруткой на проспекте Славы

Маршрутка перегородила дорогу троллейбусам на проспекте Славы. Фото: vk.com/spb_today

Маршрутка, стоящая поперек дороги после ДТП, перегородила проезд троллейбусам на проспекте Славы. Авария, произошедшая в утренний час пик 19 марта, собрала пробку в сторону Пражской улицы.

- На проспекте Славы 52/1 доставка и маршрутка не поделили «взлетную полосу» . Собирается пробочка. Троллейбусам не проехать, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жители Купчино.

Кроме того, что из-за аварии встало движение троллейбусов, для проезда оказалась свободной только одна полоса. По словам очевидцев происшествия, в ДТП приняла участие и легковушка. Без пострадавших не обошлось - на месте ЧП работают три машины скорой помощи, а также спасатели МЧС и полиция.

В комментариях горожане отмечают, что водители часто «летают» по выделенной для транспорта правой полосе из-за чего в этом месте часто происходят аварии.

Официальной информации от ГИБДД пока не поступало