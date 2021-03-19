Легковушка сгорела на Красносельском шоссе

"Шевроле" сгорел на Красносельском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Как минимум три серьезных ДТП произошли в Петербурге утром 19 марта. Два из них случились в Купчино, а первое, чуть раньше, на Красносельском шоссе. Ехавшие по трассе водители увидели в правом ряду полыхавшую иномарку.

- На Красносельском шоссе, горит автомобиль, - написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидец происшествия, опубликовавший видео инцидента в соцсетях.

Судя по кадрам, огонь полностью уничтожил «Шевроле Лачетти» - огнем не был охвачен только багажник иномарки. Сведений о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступало.

Что касается других аварий, то на проспекте Славы в тройное ДТП попала маршрутка. Развернутый поперек дороги «ПАЗик» перегородил проезд троллейбусам. На месте работают машины скорой помощи и спасатели.

А на Благодатной объезжавшая пробку по тротуару «Газель» снесла остановку общественного транспорта. По счастью, люди не пострадали.