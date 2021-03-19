Пенсионер отдал мошеннику 97 тысяч рублей за ремонт ноутбука в Петербурге

Петербургский пенсионер отдал мошеннику за ремонт ноутбука более 97 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер отдал мошеннику более 97 тысяч рублей за ремонт ноутбука. Днем в четверг, 18 марта 2021 года, в полицию обратился 72-летний житель Красносельского района. Он рассказал, что вызвал на дом компьютерного мастера. Однако за свои услуги мужчина потребовал очень крупную сумму.

- Мастер представился "Василием". Он отремонтировал пенсионеру ноутбук и установил роутер. За это мужчина потребовал у наивного пожилого человека 97 720 рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело, так как стоимость услуги явно не соотвествует реальности.

Также правоохранители просмотрели видео с камер, установленной на фасаде дома пенсионера. Компьютерному мастеру на вид 25-30 лет, ростом он около 180 сантиметров. Одет в темную шапку, черную куртку. Подозреваемого сейчас разыскивают.